Підсумковий випуск новини за 21:00: Реакція ЄС на паспорти "ЛДНР". Смерть Віталія Чуркіна
Випуск новин 22:19, сьогодні 330 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 20 лютого станом на 21:00 – на рішення Володимира Путіна визнати псевдодокументи терористичних республік відреагували в ЄС.
Також у випуску:
Поліція, СБУ та прокуратура зупинили діяльність великої банди реалізаторів крадених машин.
У США помер головний пропагандист Путіна в організації об'єднаних націй Віталій Чуркін.
У Києві тисячі людей сьогодні прийшли віддати шану полеглим героям небесної сотні.
У Сирії на фугасі підірвався автомобіль з російськими військовослужбовцями.
5 поранених бійців із Авдіївки доправили у Дніпро цими вихідними.
Джерело: 24 Канал
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