Підсумковий випуск новини за 21:00: Реакція ЄС на паспорти "ЛДНР". Смерть Віталія Чуркіна

У підсумковому випуску новин 20 лютого станом на 21:00 – на рішення Володимира Путіна визнати псевдодокументи терористичних республік відреагували в ЄС.

Також у випуску: Поліція, СБУ та прокуратура зупинили діяльність великої банди реалізаторів крадених машин. У США помер головний пропагандист Путіна в організації об'єднаних націй Віталій Чуркін. У Києві тисячі людей сьогодні прийшли віддати шану полеглим героям небесної сотні. У Сирії на фугасі підірвався автомобіль з російськими військовослужбовцями. 5 поранених бійців із Авдіївки доправили у Дніпро цими вихідними.

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