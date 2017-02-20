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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН
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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Підсумковий випуск новини за 21:00: Реакція ЄС на паспорти "ЛДНР". Смерть Віталія Чуркіна

Випуск новин 22:19, сьогодні 330 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 20 лютого станом на 21:00 – на рішення Володимира Путіна визнати псевдодокументи терористичних республік відреагували в ЄС.

Також у випуску:

Поліція, СБУ та прокуратура зупинили діяльність великої банди реалізаторів крадених машин.

У США помер головний пропагандист Путіна в організації об'єднаних націй Віталій Чуркін.

У Києві тисячі людей сьогодні прийшли віддати шану полеглим героям небесної сотні.

У Сирії на фугасі підірвався автомобіль з російськими військовослужбовцями.

5 поранених бійців із Авдіївки доправили у Дніпро цими вихідними.

Теги: Новини Росії Євромайдан США Випуск новин Віталій Чуркін Новини Донецька Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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