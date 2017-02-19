Підсумковий випуск новини за 21:00: Роковини Майдану. Росія визнала паспорти фейкових республік
Випуск новин 22:10, 18 лютого 291 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 18 лютого станом на 21:00 – три роки тому на Майдані почалися найтрагічніші дні Революції Гідності.
Також у випуску:
Росія визнала паспорти терористичних "ЛНР" та "ДНР".
"Мода" на самогубства серед підлітків.
У Мюнхені відбулася зустріч "Нормандської четвірки" на рівні міністрів закордонних справ.
Головні підсумки зустрічей Порошенка на Мюнхенській конференції.
Джерело: 24 Канал
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