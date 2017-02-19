Підсумковий випуск новини за 21:00: Роковини Майдану. Росія визнала паспорти фейкових республік

У підсумковому випуску новин 18 лютого станом на 21:00 – три роки тому на Майдані почалися найтрагічніші дні Революції Гідності.

Також у випуску: Росія визнала паспорти терористичних "ЛНР" та "ДНР". "Мода" на самогубства серед підлітків. У Мюнхені відбулася зустріч "Нормандської четвірки" на рівні міністрів закордонних справ. Головні підсумки зустрічей Порошенка на Мюнхенській конференції.

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