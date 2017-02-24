Підсумковий випуск новини за 21:00: Скандал в Міністерстві оборони. Савченко в гостях у "ДНР"
Випуск новин 23:14, сьогодні 186 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 24 лютого станом на 21:00: скандал в міністерстві оборони – там волонтери влаштували демарш.
Також у випуску:
Затримання київської судді.
Радника Ющенка затримали у справі Фірташа.
На полігоні в Житомирській області розірвалася граната.
Протест у Тернополі.
Джерело: 24 Канал
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