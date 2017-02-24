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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Підсумковий випуск новини за 21:00: Скандал в Міністерстві оборони. Савченко в гостях у "ДНР"

Випуск новин 23:14, сьогодні 186 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 24 лютого станом на 21:00: скандал в міністерстві оборони – там волонтери влаштували демарш.

Також у випуску:

Затримання київської судді.

Радника Ющенка затримали у справі Фірташа.

На полігоні в Житомирській області розірвалася граната.

Протест у Тернополі.

Теги: Випуск новин Міністерство оборони України Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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