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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Підсумковий випуск новини за 21:00: Смерть українців через переохолодження. Подарунки для бійців

Випуск новин 22:21, сьогодні 105
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У підсумковому випуску новин 12 січня за 21:00 годину – лише за минулу добу 11 українців померли від переохолодження, чимало потрапило в лікарні. В Європі замерзло 73 людей. Які подарунки від українців отримують бійці на передовій.

Також у випуску:

Одиночний протест чи бунт – що насправді сталося у Лук’янівському СІЗО за участі "торнадівців".

У Криму затримали активіста Українського культурного центру півострова Андрія Виноградова, а кримських мусульман звинувачують у насильницькому захоплені влади в Росії.

Росія окупувала Україну і становить загрозу для Європи, – кандидат на посаду голови ЦРУ.

У "сірій зоні" поблизу Маріуполя виявили трьох загиблих військових, їхні тіла у бойовиків.

Один український військовий загинув, ще четверо зазнали поранення через обстріли на Донбасі.

Нацрада заборонила трансляцію російського телеканалу "Дождь".

ГПУ закрила судові справи проти міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського.

Частину України знову засипає снігом.

Потяг дружби привіз до Києва 540 дітей з Донбасу.

Теги: Новини Росії Випуск новин ЦРУ Жертви Негода в Україні Війна на Донбасі Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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