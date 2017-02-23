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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА
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Підсумковий випуск новини за 21:00: Викрадення депутата. Облава на сепаратистів
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00:43, 22 лютого
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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Підсумковий випуск новини за 21:00: Викрадення депутата. Облава на сепаратистів

Випуск новин 22:52, сьогодні 107 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 23 лютого станом на 21:00, – Живим і неушкодженим знайшовся депутат Гончаренко. СБУ провели обшуки в обласних радах Житомирщини та Рівненщини

Також у випуску:

У Києві прем’єра мюзиклу "Жив собі пес".

Чому втік один із фігурантів газової справи Онищенка.

Народні обранці відвідали блокаду Донбасу.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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