Підсумковий випуск новини за 21:00: Викрадення депутата. Облава на сепаратистів
Випуск новин 22:52, сьогодні 107 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 23 лютого станом на 21:00, – Живим і неушкодженим знайшовся депутат Гончаренко. СБУ провели обшуки в обласних радах Житомирщини та Рівненщини
Також у випуску:
У Києві прем’єра мюзиклу "Жив собі пес".
Чому втік один із фігурантів газової справи Онищенка.
Народні обранці відвідали блокаду Донбасу.
Джерело: 24 Канал
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