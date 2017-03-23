Підтримав не лише страусів: хто керує київським бізнесом коханки Віктора Януковича

Як виявилось, усіма активами коханки екс-президента керують 3 жінки.

Бізнесом співмешканки Януковича, яка разом з ним втекла в 2014 році в Росію, управляють 3 жінки: Ірина Табула, Олена Галіней та Катерина Іщенко, пише ТСН.

Першим активом опікується Ірина Табула, яка з міста Торез Донецької області, – це елітний спа-салон "Престиж" на Оболонській набережній. В адміністрації салону уточнили, що Полежай з 2012 по 2014 рік орендувала у них спа-зону за майже 2000 доларів за 1 місяць.

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Натомість "будинок Януковича" на Подолі, де досі зареєстрований благодійний фонд "Дорога майбутнього", кілька місяців назад був проданий Катерині Іщенко з Донецька – приблизно за кілька десятків мільйонів гривень. Наразі 1 з поверхів поверх орендують юристи за 100 тисяч гривень за 1 місяць.

А останній київський актив, санаторій "Славутич", таки відсудили у державну власність. Однак ухвала суду не виконується через те, що суд постановив повернути Полежай 17 мільйонів гривень за ремонт.

З директоркою санаторію, Оленою Галіней, яка теж родом з Донеччини, журналістам зв'язатись так і не вдалось.