Підтримка Трампа суттєво знизилася, – опитування

Рейтинг підтримки Дональда Трампа у США знизився напередодні його інавгурації.

Про це свідчать дослідження американської соціологічної компанії Gallup, оприлюднені 16 січня.

Зазначається, що за кілька днів до вступу на посаду президента США Трамп має один з найвищих антирейтингів за час вимірювань цього показника компанією з 1992 року.

За даними соціологів, 55% американців незадоволені майбутнім лідером. Позитивно про Трампа відгукуються 40% респондентів. В опитуванні взяли участь 1032 дорослих громадян у різних штатах з 4 до 8 січня.

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