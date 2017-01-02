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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Підвищена мінімалка, дорогий алкоголь і стипендії для обраних: що очікує на українців в 2017

21:55, сьогодні 392 Читать новость на русском
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У новорічну ніч набрали чинності багато нових законів, які змінять життя українців.

Так, усі українці, які працюють на повну ставку, з 1 січня отримуватимуть не менше 3 200 гривень. Мінімалка зросла удвічі. Найбільшу вигоду отримає той, чиї доходи залежать від тарифних розрядів. Мінімальний розряд теж зріс. Тож і зарплати, наприклад, у освітян, будуть вищими.

У вищих зарплат є і зворотна сторона медалі. Отримуєш більше – у казну теж платиш більше. Такий подарунок під ялинку отримали, зокрема, фізичні особи-підприємці другої групи. Саме їхні податки залежать від розміру мінімалки.

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Ще один сюрприз для ФОПів – з 1 січня усі щомісяця повинні платити єдиний соцвнесок. Сума нібито невелика – від 350 до 700 гривень. Але досі так звані "сплячі ФОПи", яким впродовж місяця не вдалося нічого заробити, внесків не платили. В уряді заспокоюють, що тепер підприємці гарантовано назбирають собі на пенсію.

Пенсії – ще одне нововведення 2017. З 1 січня запустили нову накопичувальну систему. Кожен українець віком до 35 років відтепер почне відраховувати частину своєї зарплати на старість. Поки що віддавати доведеться 2% зарплати, а через п'ять років внесок зросте до 7%. Паралельно діятиме стара система відрахувань.

Стипендії у 2017 році теж зростуть. Відтепер студенти отримуватимуть від 1 100 до 1 600 гривень. Досі стипендії стартували від 800 гривень у місяць.

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Однак, отримати гроші від держави буде складніше. Їх даватимуть тільки найкращим. Стипендіатів визначатимуть за рейтингом, який складатиме вчена рада вузу. На 90% місце у списку залежатиме від оцінок. Особливо до навчання держава заохочуватиме тих, хто вчиться на непопулярних спеціальностях.

Препарати для лікування серцево-судинних захворювань, астми та діабету подешевшають удвічі. Встановлюючи ціну, орієнтуватимуться на середню вартість ліків у 5 європейських країнах – Польщі, Словаччині, Угорщині, Латвії та Чехії.

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А до кінця січня в Україні створять єдиний національний перелік ліків. Це необхідні препарати, які купуватимуть за державні гроші і надаватимуть пацієнтам у лікарнях безкоштовно.

А от цигарки та алкоголь у 2017 подорожчають. Причина – вищі акцизи. На тютюнові вироби вони зросли на 40%. Тож, експерти прогнозують – за пачку доведеться заплатити на 4-5 гривень більше. Алкоголь же буде дорожчим на 20%.

Теги: Україна
Джерело: 24 Канал
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