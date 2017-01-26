Підвищення тарифів на вантажоперевезення може позбавити робочих місць близько 30 тисяч українців

Управління діяльністю "Укрзалізниці" (УЗ) сповнене суперечностей і помилками та направлено на покриття неефективної діяльності монополіста.

Про це йдеться в листі прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману від керівників промислових асоціацій України, зокрема, Української Зернової Асоціації, Союзу хіміків України, Асоціації виробників цементу України "Укрцемент", Федерації металургів України та інших.

Керівники провідних галузевих об'єднань промисловості і агропромислового комплексу України, учасники яких забезпечують понад 75% вантажообігу "Укрзалізниці" і близько 2/3 валютної виручки країни критикують рішення плани Міністерства Інфраструктури кулуарним способом підвищити тарифи на вантажні перевезення на 25%.

Цей крок, за словами представників асоціацій, може призвести до втрати десятків тисяч робочих місць і вдарить по кожному українцю.

Розкрутиться маховик інфляційних процесів, валютний курс гривні відчуває додатковий тиск через зменшення валютної виручки від підприємств, які повністю припинять роботу або скоротять обсяги виробництва за непідйомні залізничні тарифи. Під загрозою звільнення виявиться близько 30 тисяч осіб,

– вказується в листі.

Нагадаємо, тарифи на вантажні перевезення вже піднімалися "Укрзалізницею" у 2016 році на 15%, а в 2015 році – на 30%.

За словами авторів листа, залізничний транспорт забезпечує близько 60% загального обсягу перевезень вантажів в Україні, при цьому останні п'ять років обсяг перевезень по залізниці постійно знижується. Це відбувається значною мірою через вкрай низький рівень сервісу УЗ, яка при цьому достатньо заробляє на вантажних перевезеннях.

За даними фінансових звітів УЗ, існуючий рівень тарифів забезпечує рентабельність вантажних перевезень на рівні 40-50%, що дозволяє за рахунок вантажних перевезень здійснювати крос-субсидування пасажирських перевезень в обсязі до 10 млрд грн на рік і покривати багатомільярдну заборгованість облдержадміністрацій за залізничні перевезення пільгових категорій пасажирів. Таким чином, поточний рівень вантажних тарифів навіть вищий від економічно виправданого, особливо якщо мова йде про монополіста,

– йдеться в листі.

Також автори зазначають, що теперішні умови реалізації послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом, вже призвели до значного зниження конкурентоспроможності промислових та агропромислових підприємств України на ринках збуту і, як наслідок, до спотворення конкуренції на відповідних ринках, а також легітимізації установки на внутрішньому ринку вантажних перевезень таких цін (тарифів), які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку. Всі ці фактори, за словами авторів листа демотивують керівництво УЗ займатися вирішенням проблем монополіста, натомість всі недоліки виробництва вирішуються черговим підвищенням тарифів.

Особливо цинічним фактом, за словами підписантів листа, є те, що зворотна форма зв'язку для обговорення проекту наказу Мінінфраструктури про зростання тарифів на офіційному сайті міністерства не працює.

Автори листа просять ввести мораторій на будь-які зміни в тарифній політиці УЗ до створення передбаченого законодавством незалежного органу – Національної комісії з регулювання тарифів на транспорті, яка зможе професійно, виважено і об'єктивно оцінити обґрунтованість і доцільність перегляду тарифів.