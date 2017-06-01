Підвищення зарплат в "Групі Метінвест" правильний крок, – Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман позитивно оцінив підвищення зарплат в "Групі Метінвест" на 20%.

Про це він повідомив під час візиту на комбінат "Азовсталь" в рамках відвідування Маріуполя, пояснивши, що прийшов час повертати українців, які шукають заробіток в інших країнах, в Україну.

Я радий, що ваша компанія прийняла рішення на 20% підвищити з сьогоднішнього дня заробітну плату на підприємствах. Це дуже правильний крок. Ми повинні нарешті повертати українців в Україну. Ми повинні повертати, але просто так гаслами "повертайтеся" ми нічого не зможемо зробити. Гідна робота – гідна заробітна плата...,

– заявив прем'єр-міністр.

Також прем'єр-міністр повідомив, що блокада окупованих територій пішла на користь РФ і привела до втрати 1% економічного зростання України. У той же час, економічне зростання в минулому році склало 4,7%.

"Наступне, що я хотів сказати, ми все одно знайдемо рішення як підтримати економічне зростання. Все що ми заробимо, ми будемо інвестувати в три речі – підвищення соціальних стандартів людей. Ми прийшли працювати, у нас в Україні була мінімальна з/п – 1450 грн. З 1-го січня ми зробили її в 2 рази більше – 3200 грн. Це останній рішучий крок був, за який нас деякі критикували, але як бачимо сьогодні – рішення було вірним", – повідомив прем'єр.