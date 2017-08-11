19:53
11 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Німб для Собчак. Гендерна рівність штанів
Вєсті Кремля
21:58, 10 серпня
Вєсті.UA. Нові вершини Наді. Є
Вєсті.UA
20:39, 10 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 18:00: Розкрадання
Випуск новин
18:58, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Пігулки та порізані вени: поліція врятувала старшу жінку від імовірного самогубства

19:40, сьогодні 62 Читать новость на русском
Жінка зачинилась у квартирі, випила велику порцію пігулок і сіла на підвіконня
Жінка зачинилась у квартирі, випила велику порцію пігулок і сіла на підвіконня / ГУ НП

Уночі проти 11 серпня у Києві на вулиці Ванди Василевської правоохоронцям вдалося врятувати жінку яка порізала вени, напилась пігулок та сиділа на підвіконні.

Про це повідомляє Патрульна поліція на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що про інцидент поліцейських повідомили діти жінки, які є дорослими людьми.

Зокрема, вони турбувались про свою матір, яка зачинилась у квартирі й не відповідає. За їхніми словами, останнім часом жінка перебуває у депресивному стані.

Читайте також: Страшне самогубство в Києві: чоловік підірвав себе гранатою

Відтак, на місце інциденту негайно вирушив патруль поліції, де на них вже чекав син зачиненої жінки. Крім того, чоловік викликав аварійну службу з відкривання дверей.

З дозволу господаря поліцейські ввійшли до квартири й побачили жінку, яка сиділа на підвіконні з відчиненим вікном до них спиною. І хоча це був 2 поверх, падіння навіть з такої висоти може мати небажані наслідки. Патрульні почали розмовляти із жінкою, а потім, відволікши її, поліцейські вхопили громадянку та віднесли до кімнати. Врятована знепритомніла, у неї було перерізано вени. За попередньою інформацією, жінка вжила велику порцію пігулок,
– розповідають правоохоронці.

Додамо, що спочатку домедичну допомогу жінці надали патрульні, а згодом на місце події прибули лікарі "швидкої. Опісля врятовану госпіталізували.

Теги: Новини України Поліція Самогубство Здоров'я Кримінальні новини Новини Києва
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Ірена Карпа – про сало, гопак і культурну дипломатію, або
сьогодні, 19:29 Ірена Карпа – про сало, гопак і культурну дипломатію, або "Ми дуже кльові, ми з України"
Єлизавета Герасимюк 128
Ядерна перепалка між США та КНДР: хто злякається першим?
сьогодні, 19:01 Ядерна перепалка між США та КНДР: хто злякається першим?
Борис Немировський 541
Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
сьогодні, 18:00 Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
Юлія Девда 1894
Нові провокації Кремля, або Путін мітить територію чужою кров'ю
сьогодні, 17:01 Нові провокації Кремля, або Путін мітить територію чужою кров'ю
Євген Магда 1677
5 печер в Україні, які варто відвідати цього серпня
сьогодні, 16:01 5 печер в Україні, які варто відвідати цього серпня
Настя Сукач 597
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Навіщо влаштовувати це провокаційне шоу? – Тука про "КиївПрайд"
 18 червня , 11:35
З'явилося відео потужного вибуху у кафе на Рівненщині
13 лютого , 22:33
У Міноборони ініціюють створення військового суду
 сьогодні , 17:26
У Мар’їнці від ворожої кулі постраждав цивільний
 28 липня , 14:01
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук