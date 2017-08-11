Пігулки та порізані вени: поліція врятувала старшу жінку від імовірного самогубства

Уночі проти 11 серпня у Києві на вулиці Ванди Василевської правоохоронцям вдалося врятувати жінку яка порізала вени, напилась пігулок та сиділа на підвіконні.

Про це повідомляє Патрульна поліція на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що про інцидент поліцейських повідомили діти жінки, які є дорослими людьми.

Зокрема, вони турбувались про свою матір, яка зачинилась у квартирі й не відповідає. За їхніми словами, останнім часом жінка перебуває у депресивному стані.

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Відтак, на місце інциденту негайно вирушив патруль поліції, де на них вже чекав син зачиненої жінки. Крім того, чоловік викликав аварійну службу з відкривання дверей.

З дозволу господаря поліцейські ввійшли до квартири й побачили жінку, яка сиділа на підвіконні з відчиненим вікном до них спиною. І хоча це був 2 поверх, падіння навіть з такої висоти може мати небажані наслідки. Патрульні почали розмовляти із жінкою, а потім, відволікши її, поліцейські вхопили громадянку та віднесли до кімнати. Врятована знепритомніла, у неї було перерізано вени. За попередньою інформацією, жінка вжила велику порцію пігулок,

– розповідають правоохоронці.

Додамо, що спочатку домедичну допомогу жінці надали патрульні, а згодом на місце події прибули лікарі "швидкої. Опісля врятовану госпіталізували.