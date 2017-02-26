Пікап протаранив натовп під час відомого параду: є потерпілі

В американському Новому Орлеані, що у штаті Луїзіана, автомобіль з п'яним водієм за кермом в'їхав у натовп глядачів параду "Ендиміон", що відбувається в рамках свята Марді Гра.

В результаті 28 людей, серед яких офіцер поліції та 3-річна дитина, зазнали різних травм, передає Nola.

За інформацією поліції, 21 людину госпіталізовано, серед яких 5 перебувають у критичному стані.

Крім того, решта 7 відмовилися від транспортування до лікарні.

Поліція не відкидає того, що кількість травмованих може зрости. Наразі триває розслідування.

Зауважимо, що правоохоронці не кваліфікують інцидент як терористичний акт, натомість стверджують, що водій був дуже п’яним.

BREAKING: New Orleans police chief says one person in custody after vehicle plows into parade crowd; terrorism not suspected. — The Associated Press (@AP) 26 лютого 2017 р.

До слова, винуватця події одразу вдалося затримати.

За свідченням очевидців, він з'явився розпатланий, зі скляними очима і під впливом наркотиків або алкоголю, пише Reuters.

Як повідомляє телеканал FOX8 , з посиланням на очевидців, перш ніж в'їхати в скупчення людей, водій зачепив кілька автомобілів на вулиці.

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Довідка: Марді Гра — це аналог Масної в США, сезон святкувань перед Великим постом. Буквально Марді Гра означає "жирний вівторок" — останній день карнавалу. Krewe of Endymion – наймасштабніший парад у рамках свята.