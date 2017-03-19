"Пікассо боксу": українського боксера нагородили яскравим епітетом

Американський телеканал HBO створив ефектний промо-ролик найближчого поєдинку за участю відомого українського боксера Василя Ломаченка.

Пройдіть тест: Ломаченко чи Усик? Найцікавіше про українських чемпіонів

Відео мовник опублікував на своєму Youtube-каналі.

Зауважимо, що бій між Ломаченком і американцем Джейсоном Сосою відбудеться 8 квітня в Меріленді та стане головним поєдинком вечора.

Боксери змагатимуться за звання чемпіона світу в другій середній вазі за версією WBO.

До слова, в андеркарті пройдуть ще два бої за участю українців: Олександр Усик зустрінеться з Майклом Хантером , а Олександру Гвоздику на ринзі протистоятиме Юнескі Гонсалес.

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