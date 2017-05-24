"Піккардійська Терція" презентувала нову пісню "Колисонька кленовая"

Відомий український гурт "Піккардійська Терція" представив композицію "Колисонька кленовая" з нової музичної збірки "Лети". Прем'єру пісні вокальна формація вирішила презентувати напередодні 25-річчя акапельного гурту.

Пісня "Колисонька кленовая" стала другим синглом з нового альбому, де автором слів став Андрій Панчишин, а автором музики виступив Віктор Морозов. Аранжуванням також займався Андрій Капраль, а перкусією – Володимир Якимець. Запис та зведення пісні здійснила студія Virtuoso Records, де звукорежисером став Богдан Нестор.

Як розповів художній керівник "Піккардійської Терції" Володимир Якимець, жодний концерт популярного гурту не обходиться без виконання цієї пісні. Вокалісти з гурту неймовірно раді, що в їхньому репертуарі тепер з’явилася ще одна геніальна пісня Морозова.

Окрім "Колисоньки кленової" Віктора, в репертуарі гурту можна почути "Людина", "Спитай", "Утоптала стежечку".

Сам автор музики пісні розповів, що вперше свою версію "Колисанки" (саме так в оригіналі спочатку мала назву композиція) він уявляв у жіночому виконанні.

Коли я понад 30 років тому писав музику до "Колисанки", то уявляв, що її співатиме жінка – скажімо, Ніна Матвієнко. Коли ж на якійсь забаві вдома у Андрія Панчишина я наважився вперше продемонструвати "Колисанку" йому і присутнім друзям, то був змушений заспівати високу жіночу партію ("Ой, ми люляй...") фальцетом.

Несподівано усім сподобалося таке моє "жіноче" виконання, а художник Влодко Кауфман, який був серед гостей, навіть сказав: "Це – космос!". Коли ж довідався, що "Колисоньку кленовую" вирішила виконувати "Піккардійська Терція", та ще й у такій розкішній джазовій інтерпретації, неабияк зрадів, адже виконання піккардійців завжди стає гарантією найвищої якості!

Музичне виконання "Колисоньки кленової" та інших композиції з нового альбому "Лети" вокалісти з "Піккардійської Терції" планують презентувати з вересня 2017 року, – саме тоді розпочнеться офіційне святкування 25-річчя гурту. В артистів вже заплановані концерти як по Україні, так і за кордоном, зокрема у США й Канаді.

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