12:27
7 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Деколонізація Марсу від Жириновського. Березневе загострення Поклонської
Вєсті Кремля
08:42, сьогодні
Вєсті.UA. Падіння дому Ахметових. Як Насірову
Вєсті.UA
20:17, 6 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 11:00: Доба у зоні АТО. Суд в Гаазі
Випуск новин
11:43, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Програми Нова тема
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Пікнік в будь-яку пору року разом з електрогрилем від DeLonghi

11:24, сьогодні 12 Читать новость на русском
Електрогриль від DeLonghi
Електрогриль від DeLonghi

Багато хто з нас любить влаштовувати пікнік, щоб насолодитися спілкуванням з друзями і, звичайно ж, порадувати себе смачними м'ясними стравами або овочами, приготованими на грилі.

Але що робити, якщо пора року не підходить для вилазок на природу, або у вас просто немає можливості поїхати куди-небудь? У цьому випадку ідеальним рішенням стане електричний гриль DeLonghi, розроблений італійськими фахівцями. Влаштовуйте пікнік просто у себе вдома тоді, коли самі того забажаєте, незалежно від погодних та інших умов!

Можливості гриля DeLonghi

Якщо ви наважитеся придбати електричний гриль DeLonghi, ви точно не пошкодуєте про це! Адже у нього є переваги, які вас точно не розчарують! Найголовніший плюс в тому, що вам більше не потрібно підлаштовуватися під капризи погоди. Ви самі вирішуєте, коли відкривати свій сезон! І повірте, страви, приготовані за допомогою цих пристроїв, ні краплі не поступляться тим, що приготовлені на багатті.

Грилі DeLonghi (крім BGR 50, який працює тільки в режимі барбекю) можуть працювати в двох режимах: контактний двосторонній гриль або барбекю. Перший передбачає одночасне приготування з двох сторін котлет для бургерів, сандвічів, тостів і овочів. У другому режимі площа гриля збільшується вдвічі за рахунок відкритого положення верхньої частини, що дозволяє готувати продукти в класичному варіанті барбекю.

Простота управління

Користуватися грилями DeLonghi дуже просто, все управління (регулятори і кнопки) винесено на передню панель приладів. Ви без труднощів зможете контролювати температуру і перемикати режими. Щоб уникнути отримання вами опіків, ручка приладів не буде нагріватися навіть тоді, коли гриль працює. Всі пластини знімні і мають антипригарне покриття, що дозволить з легкістю знімати і очищати їх як під проточною водою, так і в посудомийній машині. Завдяки компактності грилів DeLonghi, помістити їх можна навіть на невеликій кухні, а їх стильний дизайн прекрасно впишеться в будь-який інтер'єр.

Де можна купити гриль DeLonghi?

В офіційному Інернет-магазині DeLonghi-shop ви можете купити гриль DeLonghi з гарантійним обслуговуванням в авторизованих сервісних центрах. Висококваліфіковані менеджери проконсультують вас, надавши вичерпну інформацію про вподобану вами техніку DeLonghi. Ви можете оформити замовлення з безкоштовною доставкою по всій території України або самостійно забрати його з шоу-руму, який розташований в місті Київ, на проспекті Степана Бандери 9 в БЦ "Форум".

Переваги грилів DeLonghi не дозволять вам відкласти цю покупку в довгий ящик!

Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Україна проти Росії: небезпечна партія в Гаазі
сьогодні, 12:00 Україна проти Росії: небезпечна партія в Гаазі
Борис Немировський 353
Другая сторона войны с Россией: пропаганда Украины должна быть доступной
сьогодні, 10:01 Другая сторона войны с Россией: пропаганда Украины должна быть доступной
Володимир Шередега 592
сьогодні, 08:15 "Дело Насирова" – приговор и судебной системе, и НАБУ, и УПК
Вероніка Міронова 1648
Насіровка: головні скандальні історії Романа Насірова
сьогодні, 06:10 Насіровка: головні скандальні історії Романа Насірова
Блог Медіа 1976
НАБУ треба підтримати: ніхто до них не доводив до суду голову податкової
6 березня, 22:30 НАБУ треба підтримати: ніхто до них не доводив до суду голову податкової
Max Kolezznikov 1016
Французький канал показав, як бойовики "ДНР" фальсифікували обстріли зі сторони сил АТО
 15 жовтня 2016 , 16:03 16
Море біля Одеси починає замерзати: вражаючі фото явища
 7 січня , 16:24 4
На інавгурації Трампа буде рекордна кількість українських посадовців: стали відомі прізвища
 18 січня , 23:29 20
"Укрбуд" виставив на продаж кілька сотень недорогих квартир у Києві
 23 жовтня 2016 , 17:37
У столиці вручили ключі першому власнику автомобілів нового покоління BMW i3
 29 вересня 2016 , 13:45
Українці підривають своє здоров'я шкідливими продуктами
 21 грудня 2016 , 16:17
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук