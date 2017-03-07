Пікнік в будь-яку пору року разом з електрогрилем від DeLonghi

Багато хто з нас любить влаштовувати пікнік, щоб насолодитися спілкуванням з друзями і, звичайно ж, порадувати себе смачними м'ясними стравами або овочами, приготованими на грилі.

Але що робити, якщо пора року не підходить для вилазок на природу, або у вас просто немає можливості поїхати куди-небудь? У цьому випадку ідеальним рішенням стане електричний гриль DeLonghi, розроблений італійськими фахівцями. Влаштовуйте пікнік просто у себе вдома тоді, коли самі того забажаєте, незалежно від погодних та інших умов!

Можливості гриля DeLonghi

Якщо ви наважитеся придбати електричний гриль DeLonghi, ви точно не пошкодуєте про це! Адже у нього є переваги, які вас точно не розчарують! Найголовніший плюс в тому, що вам більше не потрібно підлаштовуватися під капризи погоди. Ви самі вирішуєте, коли відкривати свій сезон! І повірте, страви, приготовані за допомогою цих пристроїв, ні краплі не поступляться тим, що приготовлені на багатті.

Грилі DeLonghi (крім BGR 50, який працює тільки в режимі барбекю) можуть працювати в двох режимах: контактний двосторонній гриль або барбекю. Перший передбачає одночасне приготування з двох сторін котлет для бургерів, сандвічів, тостів і овочів. У другому режимі площа гриля збільшується вдвічі за рахунок відкритого положення верхньої частини, що дозволяє готувати продукти в класичному варіанті барбекю.

Простота управління

Користуватися грилями DeLonghi дуже просто, все управління (регулятори і кнопки) винесено на передню панель приладів. Ви без труднощів зможете контролювати температуру і перемикати режими. Щоб уникнути отримання вами опіків, ручка приладів не буде нагріватися навіть тоді, коли гриль працює. Всі пластини знімні і мають антипригарне покриття, що дозволить з легкістю знімати і очищати їх як під проточною водою, так і в посудомийній машині. Завдяки компактності грилів DeLonghi, помістити їх можна навіть на невеликій кухні, а їх стильний дизайн прекрасно впишеться в будь-який інтер'єр.

Де можна купити гриль DeLonghi?

В офіційному Інернет-магазині DeLonghi-shop ви можете купити гриль DeLonghi з гарантійним обслуговуванням в авторизованих сервісних центрах. Висококваліфіковані менеджери проконсультують вас, надавши вичерпну інформацію про вподобану вами техніку DeLonghi. Ви можете оформити замовлення з безкоштовною доставкою по всій території України або самостійно забрати його з шоу-руму, який розташований в місті Київ, на проспекті Степана Бандери 9 в БЦ "Форум".

Переваги грилів DeLonghi не дозволять вам відкласти цю покупку в довгий ящик!