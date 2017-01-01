Пілот "намалював" у небі неймовірне повітряне привітання: з'явились фото

Британський пілот Бен Девіс "намалював" у небі новорічне привітання на кілька сотень кілометрів.

Йому вдалось це зробити з першої спроби. В небі над королівством з допомогою траєкторії літака він накреслив гігантське привітання "Happy NY", пише Daily Mail. Як написав пілот у своєму Twitter, 346-кілометровий політ зайняв у нього понад дві години. Він його виконував на двомісному літаку Evektor EV-97. Дивіться також: Камінь в подарунок, рожева білизна та поцілунки з малознайомими – найдивніші новорічні традиції

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