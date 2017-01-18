Пілотний проект е-квитка запустять у двох містах

Мінінфраструктури планує запустити пілотний проект електронного квитка через 2-3 місяці в двох містах.

Про це розповів міністр інфраструктури України Володимир Омелян, повідомляє Інтерфакс.

Пілотні проекти ми сподіваємося запустити десь протягом 2-3 місяців, як мінімум в двох містах, але я думаю, що міст буде більше,

– пояснив міністр.

За його словами, до введення електронного квитка максимально готові Львів і Дніпро. Окрім тго, ще 17 містя заявили про намір ввести е-квиток.

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Нагадаємо, 17 січня нардепи прийняли закон, який передбачає запровадження електронного квитка в міському транспорті.