Пінчук відмовився коментувати журналістам свою скандальну статтю

Відомий український бізнесмен Віктор Пінчук відмовився пояснити свою позицію щодо публікацію про нейтралітет України у The Wall Street Journal.

Так, у Давосі під час власної ж події він неодноразово уникнув питання журналістів, пославшись на те, що не планував говорити про це з українськими кореспондентами, передає "Громадське".

Як відомо, "Український сніданок" — це 13-та подія фонду Пінчука, яка відбувається у швейцарському місті Давос поза рамками Всесвітнього економічного форуму.

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Нагадаємо, наприкінці 2016 року у виданні The Wall Street Journal, вийшла стаття Пінчука, де він пропонує відмовитися від членства в НАТО та ЄС, а питання приналежності Криму не повинно стати перешкодою для досягнення миру на Донбасі в переговорах з країною-агресором Росією.



Згодом олігарх вирішив відповісти на критику в свою сторону після цієї публікації.