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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Пінчук заговорив: Україна і далі без членства в ЄС та НАТО, зате Крим – український

17:46, сьогодні 1940 Читать новость на русском
Віктор Пінчук
Віктор Пінчук / zik.ua

Відомий український олігарх Віктор Пінчук вирішив відповісти на критику в свою сторону після публікації його статі у газеті The Wall Street Journal.

Цього разу вислови Пінчука, які опублікувала "Українська правда", не настільки "гострі", як були в попередньому тексті. Окрім того, він намагається розтлумачити свої тези, а всі неточності списує на те, що "редакція WSJ орієнтувалася на те, що цікавить американського читача, і скоротила оригінальний текст моєї статті більш ніж наполовину". Окрім того, олігарх переконує, що стаття більше стосувалася західних партнерів України і компромісів з їх сторони.

Перше, на що звертає увагу Віктор Пінчук, що ситуація у світі за останній час кардинально змінилась, тому Україні слід думати, з ким і про що говорити.

Ми не знаємо, як все буде, але точно не так, як раніше. І ми повинні готуватися до цього вже зараз. "Українське питання" цілком може стати елементом великої геополітичної угоди, поряд з сирійським конфліктом, російсько-американськими відносинами, боротьбою з тероризмом, проблемою біженців, долею Євросоюзу і трансатлантичного партнерства, Північною Кореєю і так далі. Найбільшою нашою помилкою було б вважати, що у нас є гарантії успішного результату. Що ми можемо дозволити собі максималізм і безкомпромісність у всіх питаннях,
– переконаний Пінчук.

Олігарх переконаний, що європейські політики більше зосередяться на внутрішніх питаннях, де їм не вигідні санкції проти Росії, а вигідне економічне співробітництво з Росією. Але не можуть допустити війну в середині Європи.

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Євросоюз

Щодо членства в Євросоюзі, то як і в оригінальній статі, Україна, на думку Пінчука, має тимчасово відмовитися від нього як заявленої цілі на найближче майбутнє.

Сьогодні велика частина членів Євросоюзу не тільки не хоче бачити Україну в ЄС, але навіть не готова позначити для нас таку перспективу на майбутнє. Наполягаючи зараз на перспективі членства, ми тільки послаблюємо позиції наших друзів в Європейському Союзі. А заодно створюємо всередині нього чергову лінію розколу. Зараз ми повинні будувати за європейськими принципами і в повній відповідності з європейськими стандартами власну сильну країну,
– переконаний бізнесмен.

Зате Віктор Пінчук переконаний, що тимчасово відмовившись від можливості членства в ЄС, Україна повинна вимагати від Європи більшої фінансової допомоги та більшої проукраїнської позиції, а також "абсолютної принциповості в питанні продовження санкцій проти Росії за відсутності прогресу в мирному процесі".

НАТО

Членство в Північноатлантичному альянсі й надалі, за словами Пінчука, має бути відкладено. Адже Україна має бути нейтральною.

Ймовірність нашого вступу в НАТО на даному етапі прямує до нуля. Для більшості членів Альянсу "Україна в НАТО" – це зростання ймовірності військового конфлікту з Росією з серйозними шансами переходу в третю світову війну. До такого сценарію на Заході абсолютно ніхто не готовий,
– зазначає Пінчук.

Відтак це не Україна має йти на компроміс щодо відмови від членства в НАТО, а самі члени Альянсу, які зацікавлені у мирі. Але вони тоді повинні гарантувати наше безпеку.

"Наша відмова на найближчу або середньострокову перспективу від прагнення в НАТО можлива тільки в обмін на гарантовану Заходом безпеку, а також значну військову, технічну і фінансову допомогу, яка повинні зміцнити нашу обороноздатність. Тут на компроміси з Україною повинні йти наші західні партнери", – написав Пінчук.

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Крим

Я ні на мить не ставлю під сумнів український статус півострова. І все ж: Україна страждає від війни. Крим і Донбас окуповані. Але це різні частини однієї величезної проблеми – і рішення однієї не повинно заважати вирішити іншу. І головне: на Донбасі, як і раніше ллється кров. І це потрібно зупинити. Тут ми повинні піти на компроміс. Однак в базовому питанні, в питанні приналежності Криму – компромісів бути не може. Крим – український. Анексія – незаконна. Окупація – тимчасова. І тут – без компоромісів,
– переконує бізнесмен.

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Донбас

На думку Пінчука, тут має бути мирне врегулювання конфлікту. Однак яким саме шляхом – це має обговорюватися.

Я впевнений, що зараз потрібно думати про те, якою має бути стратегія нашої країни в нових умовах. Не адаптуємося – домовленості все одно укладатимуть, але вже за нашою спиною і за наш рахунок,
– зазначає Пінчук.

Як підсумок до свої роздумів, Пінчук зазначає, що "зараз важливо, щоб ми думали і пропонували, як просувати країну до миру без шкоди для національних інтересів і до успіху".

Нагадаємо, наприкінці 2016 року у виданні The Wall Street Journal, вийшла стаття, яка отримала назву "Україна повинна піти на болісні компроміси заради миру з Росією", де українській владі було запропоновано відмовитися від членства в НАТО та ЄС, а питання приналежності Криму не повинно стати перешкодою для досягнення миру на Донбасі в переговорах з країною-агресором Росією.

Теги: Війна на Донбасі Україна Пінчук Євросоюз Політика НАТО Новини Криму
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