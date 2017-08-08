Піонтковський назвав два єдині сценарії розвитку дій Росії на Донбасі

У Кремля залишається лише два варіанти дій на сході України – гібридна капітуляція або гібридна ескалація.

Таку думку висловив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю SotnikTV.

За його словами, Москва може залякувати країни Заходу, але агресія РФ проти України закінчилося поразкою для Кремля.

Гібридна капітуляція – це таке завершення "четвертої світової війни", яке Захід готовий сприйняти як капітуляцію, а російському населенню можна буде подати як перемогу Росії, яка встає з колін,

– вважає експерт.

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Якщо Кремль піде стратегією капітуляції, то Путіну доведеться вивести бойовиків з зони АТО. Але попри це, у Росії на невідомий термін залишається окупований Крим.

"Про це восени 2016 року фактично домовилися кремлівські експерти з людьми Клінтон. Але, судячи з останніх заяв Пенса і Волкера, сьогодні Вашингтон навряд чи на це погодиться", – підкреслив Піонтковський.

На думку експерта, якщо Росія обере шлях гібридної ескалації, тоді військові провокації окрім на Донбасі можуть початись і у Білорусі. Але Кремль боїться того, що Україна може отримати летальну зброю від США, адже це різко підвищить ціну агресії для Москви.

Це (ескалація, – "24") буде супроводжуватися нестямним криком Путіна: "Тримайте мене, я припадочний – можу і ядерною слиною плюнути!". Мета: згуртувати патріотичне населення і налякати Захід, схиливши його до прийняття прийнятних для Москви умов її гібридної капітуляції,

– зазначив політолог.