Піонтковський розкрив новий план Путіна по Донбасу

Вже у найближчі кілька днів глава Кремля Володимир Путін зробить нову пропозицію щодо нормалізації ситуації на сході України.

Таку думку висловив російський політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, президент РФ вдасться до таких дій, щоб уникнути арешту особистих активів представників російської еліти, що передбачено законом США про розширення санкцій проти офіційної Москви.

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"Тут спостерігається така послідовність подій. Крок перший – Путін зробив першу миролюбну пропозицію про миротворців, але нічого з цього не вийшло. Далі він зробить друге – з цього теж нічого не вийде. І навколишні його пацани зрозуміють, що для того, щоб врятувати трильйон, потрібно як мінімум піти з Донбасу", – переконаний Піонтковський.

Експерт додав, що попри це Володимир Путін не погодиться на повне виведення російських військ з зони АТО і повернення окупованих територій Україні.

Але з Путіним це неможливо, для Путіна це політична смерть. Він буде намагатися вискочити з петлі меншою ціною. І цю ціну, яку він готовий заплатити, ми дізнаємося через кілька днів на його виступі в Сочі,

– підкреслив публіцист.

Додамо, раніше Андрій Піонтковський повідомив, що протягом 180-ти днів російській еліті буде висунуто ультиматум – різко змінити свою позицію. А це означає, що всі їхні активи будуть оприлюднені, і до них буде застосовуватися закон про відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом.