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Телеканал новин 24 Пірс Броснан: актор, який став символом носіння смокінгу
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Пірс Броснан: актор, який став символом носіння смокінгу

MStyle 11:41, сьогодні 44 Читать новость на русском
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Привабливість. Інтелігентність. Проникливий погляд. Удавана м’ягкість, за якою насправді стоїть сильна Харизма. Харизма справжнього суперагента на екрані та справжнього чоловіка в реальному житті. Джеймс Бонд у виконанні ірландсько-американського актора Пірса Броснана для багатьох став улюбленим із цілої плеяди агентів 007.

Думаю, я завжди буду Бондом для покоління 90-х,
– каже сам актор.

І підстави на це у нього є, без сумніву.

Уперше Броснан зіграв роль Джеймса Бонда в 1995 році у фільмі "Золоте око", що мав успіх у прокаті. Глядачі побачили на екранах Бонда, який кожним жестом, рухом чи фразою втілював усю суть персонажа-супершпигуна.

Успіх супроводжував усі чотири стрічки з агентом 007 Броснаном: вже згадане "Золоте око", "Завтра не помре ніколи" 1997 року, "І цілого світу замало" 1999 та знятий уже після 90-их "Помри, але не зараз". Сумарні касові збори всіх чотирьох кінострічок перевищили 1,5 мільярда доларів. А загальний гонорар виконавця головної ролі – понад 40 мільйонів.

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Паралельно до своєї роботи в Бондіані актор отримував ролі в інших стрічках, однак його образ настільки гармонійно злився із образом елегантного Бонда, що й в інших іпостасях шанувальники бачили у Броснані відблиск ролі агента 007.

Багато хто з фанів Бондіани вважає, що саме так повинен виглядати Бонд нового часу. Броснана називають найкращим у цій ролі після легендарного Шона Коннері, який, до слова, і сам високо оцінив роботу Пірса в шпигунській епопеї.

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Ірландський шарм актора настільки зачарував глядачів, що для них Бонд Броснана став символом носіння смокінгу. А боси Бондіани за контрактом взагалі заборонили Пірсу носити смокінг в будь-якому іншому фільмі не про Бонда.

Роль агента 007 залишається дорогою серцю актора. Улюблений фільм самого Броснана зі всієї власної кар’єри – останній в образі супершпигуна "Помри, але не зараз".

Пірс Броснан свою участь у фільмах про Бонда називає вічним святом і джерелом гордості. Він і досі продовжує з'являтися в цьому образі – як-от у рекламі чи різноманітних телевізійних шоу.

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Вирізняє Броснана ще й власне специфічне бачення майбутнього Бондіани – він пропонує розширити образ агента 007, залучивши на цю роль, приміром, актора із нетрадиційною сексуальною орієнтацією або темношкірого виконавця.

Свого ж Бонда Пірс вважає оазисом театральності й дарунком долі.

Я любив Джеймса Бонда, коли був хлопчиськом, і не міг навіть мріяти про те, що коли-небудь зіграю цього персонажа в кіно,
– зізнався актор у свої 63.

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Теги: LifeStyle Кіно мода MStyle Джеймс Бонд
Джерело: 24 Канал
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