Пішла з життя відомий модельєр Лаура Бьяджотті

На 73-му році життя померла всесвітньо відомий італійський модельєр Лаура Бьяджотті, яку називали "королевою кашеміру".

Смерть застала модельєра у ніч на п'ятницю, 26 травня, у Римі, передає місцеве видання La Stampa.

Лаура Бьяджотті померла у лікарні, куди її госпіталізували через серцевий напад.

Зазначимо, модельєр заснувала у 1972 році компанію "Laura Biagiotti Fashions". А у світі моди запам'яталась як "королева кашеміру", адже саме Лаура Бьяджотті однією з перших серед дизайнерів Італії почала використовувати в одязі розкішні візерункові пряжі з кашеміру.

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Лаура Бьяджотті однією з перших почала використовувати в одязі елементи з кашеміру