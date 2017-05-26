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Пішла з життя відомий модельєр Лаура Бьяджотті

16:40, сьогодні 296 Читать новость на русском
Померла відомий модельєр Лаура Бьяджотті
Померла відомий модельєр Лаура Бьяджотті / nv.ua

На 73-му році життя померла всесвітньо відомий італійський модельєр Лаура Бьяджотті, яку називали "королевою кашеміру".

Смерть застала модельєра у ніч на п'ятницю, 26 травня, у Римі, передає місцеве видання La Stampa.

Лаура Бьяджотті померла у лікарні, куди її госпіталізували через серцевий напад.

Зазначимо, модельєр заснувала у 1972 році компанію "Laura Biagiotti Fashions". А у світі моди запам'яталась як "королева кашеміру", адже саме Лаура Бьяджотті однією з перших серед дизайнерів Італії почала використовувати в одязі розкішні візерункові пряжі з кашеміру.

Читайте також: Ще одна відома модель показалась у вбранні українського дизайнера

Лаура Бьяджотті однією з перших почала використовувати в одязі елементи з кашеміру

Лаура Бьяджотті однією з перших почала використовувати в одязі елементи з кашеміру

Теги: мода Втрати LifeStyle
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