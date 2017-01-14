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Пишнотіла балерина надихнула багатьох підлітків та дорослих

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Ліззі
Ліззі / Соцмережі

В мережі набирають популярності відео з 15-річною американкою, яка, попри зайву вагу, займається балетом.

15-річна Ліззі не вважає, що вага може заважати займатись балетом. Своїм прикладом вона довела, що не обов'язково бути дуже худою, аби виконувати складні балетні па.

Дівчина ділиться зі всіма своїми фотографіями із занять. А тренується дівчина чотири рази на тиждень.

Свої успіхи американка також записує на камеру і викладає відео у соцмережах. Її найсвіжіший ролик переглянули близько 100 тисяч людей.

Переважна більшість користувачів захоплюються американкою та висловлюють їй свою підтримку.

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Теги: LifeStyle США Культура
Джерело: 24 Канал
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