Пишнотіла балерина надихнула багатьох підлітків та дорослих

В мережі набирають популярності відео з 15-річною американкою, яка, попри зайву вагу, займається балетом.

15-річна Ліззі не вважає, що вага може заважати займатись балетом. Своїм прикладом вона довела, що не обов'язково бути дуже худою, аби виконувати складні балетні па.

Світлину опубліковано користувачем Lizzy ?? (@lizzy.dances) Чер 20, 2016 о 10:17 PDT

Дівчина ділиться зі всіма своїми фотографіями із занять. А тренується дівчина чотири рази на тиждень.

Світлину опубліковано користувачем Lizzy ?? (@lizzy.dances) Січ 1, 2017 о 10:39 PST

Свої успіхи американка також записує на камеру і викладає відео у соцмережах. Її найсвіжіший ролик переглянули близько 100 тисяч людей.

Відео, опубліковане користувачем Lizzy ?? (@lizzy.dances) Лис 21, 2016 о 4:02 PST

Переважна більшість користувачів захоплюються американкою та висловлюють їй свою підтримку.

Світлину опубліковано користувачем Lizzy ?? (@lizzy.dances) Лип 30, 2016 о 12:24 PDT

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