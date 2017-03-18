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Пишнотіла модель розповіла, як в дитинстві над нею знущалися

23:03, сьогодні 806 Читать новость на русском
Ешлі Грем
Ешлі Грем / Фото з відкритих джерел

Американська зірка плюс-сайз Ешлі Грем розповіла, як в дитинстві її цькували за великі форми та як вона почала любити і сприймати себе такою, яка вона є.

Про це Грем розповіла на прес-конференції під час благодійного заходу, повідомляють у People.

Зірка зазначила, що юні дівчата часто жаліються їй на те, як їх цькують через зовнішність, що не відповідає стандартам і як вона їх прекрасно розуміє.

Насправді мене ніщо не дивує. Я переживала точнісінько те саме, що переживають вони. Переживала муку обзивань. Переживала муку, коли бойфренди поривали зі мною, бо боялися, що з часом я стану надто жирна. Це один і той самий цикл, не має значення, в якому поколінні ми живемо. Кожна дитина може пройти через те саме,
– зізналася Ешлі Грем.

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Модель також розповіла, як у неї самої часто бувають моменти сумнівів у своїй красі, проте з часом, Ешлі сприйняла себе такою ж красивою та неповторною, як інші жінки. Грем виробила власний метод відновлення самооцінки, коли вона перестає подобатися собі в дзеркалі.

Іноді я прокидаюся і думаю: "Я – найжирніша жінка у світі". Але все залежить від того, як ти даси цьому раду. Я дивлюся у дзеркало і проказую свої позитивні твердження. У мене вони прості. "Ти зухвала. Ти неймовірна і прекрасна".
А тоді, якщо моє пузце в цей день дуже надуте, я кажу: "Пузце, ти гарненьке". А якщо стегна здаються завеликими, то кажу: "Я й вас люблю, стегна",
– поділилася Ешлі.

Відома зірка вважає, що суспільство повинне мати більше таких рольових моделей, як вона, для того, щоб жінки нарешті перестали жахатися власного целюліту або форм не того розміру.

"Треба, щоби було більше рольових моделей, більше жінок, які казатимуть: "Так, у мене є целюліт". Так, навіть на руках, не лише на ногах. Моя дупа справді химерної форми, але знаєте що, я все одно збираюся нею потрусити", – додала модель.

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Теги: LifeStyle мода
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