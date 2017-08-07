Пишнотіла модель знялась в пікантній зйомці в стилі пін-ап (18+)

Американська модель плюс-сайз Ешлі Грем стала героїнею сміливої фотозйомки в стилі пін-ап для видання New York Magazine.

Про це повідомляє Ace Showbiz.

В інтерв’ю для видання Ешлі розповіла, чому вона не любить вислів "плюс-сайз". На її думку, коли кажуть "плюс-сайз", то ніби окреслюють межу між "нормальним" тілом та "іншими".

"Ніби "плюс що?" Так мені завжди казали: "Ти недосить хороша, бо ти – плюс-сайз",

– поділилася Грем.

На заміну такому вислову вона пропонує окреслювати її форми як "фігуриста".

Деякими свтілинами зірка також поділилась в Instagram.

@NYMag Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Сер 6, 2017 о 6:47 PDT

@dickpageface @davidvoncannon @victoria_bartlett_nyc #maurizocattelan #pierpaoloferrari @nymag @thecut Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Сер 7, 2017 о 4:57 PDT

?????? Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Сер 7, 2017 о 4:58 PDT

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