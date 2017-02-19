Пішов з життя український кінорежисер

У неділю, 19 лютого, на 48-му році життя помер український кінорежисер, продюсер і кліпмейкер Максим Паперник.

Про це повідомляє "ГОРДОН".

За словами родичів Паперника, він страждав на онкологічне захворювання.

Максим Паперник народився 20 квітня 1969 року. Жив у Києві. Закінчив з відзнакою кінофакультет Київського інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого. Потім закінчив факультет театральної режисури цього ж вишу. Опісля працював у Національній телекомпанії України. З 1997 року став один з найуспішніших кліпмейкерів України.

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З 2003 року розпочав знімати як телевізійні, так і ігрові фільми. Серед відомих робіт Паперника новорічні фільми-мюзикли "Снігова королева", "За двома зайцями", "Дванадцять стільців", музично-розважальне шоу "Народна зірка" і телесеріал "Недоторканні".