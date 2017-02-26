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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Піски потрапили під танковий обстріл

18:45, сьогодні 159 Читать новость на русском
Результати обстрілів
Результати обстрілів / Getty Images

З початку доби 26 лютого, у зоні АТО зафіксували 30 обстрілів.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На маріупольському напрямку з мінометів обстріляли Водяне, а з стрілецької зброї та гранатометів – Павлопіль, Широкине і знову ж Водяне. По Талаківці вогонь вів снайпер.

На донецькому напрямку з танку обстрілювали Піски та шахту Бутівку. Її ж, а також Авдіївку, Кам’янку та Луганське – зі 120 та 82 міліметрових мінометів. З гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Луганське, Новолуганське та Зайцеве.

На луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів загарбники вели вогонь по Попасній та Катеринівці.

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Теги: Україна АТО Війна на Донбасі
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