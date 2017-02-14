Піски: як живуть українські бійці на передовій
23:06, 13 лютого 301 Читать новость на русском
Україна вирішила відкривати вогонь у відповідь через порушення перемир'я. Так заявили у штабі АТО. Бойовики ж на Донбасі активно використовують важке озброєння.
Три роки тому бійці, які служать у Пісках, були впевнені, що ось-ось переможуть і звільнять окуповані Луганськ і Донецьк, але політики почали говорити про дипломатію та мир, тому сьогодні армійці можуть говорити лише про утримування так званої лінії зіткнення.
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Джерело: 24 Канал
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