Після 3 місяців голодування в Україну повернулись моряки грецького судна-банкрута

В Одесу повернулись 7 моряків із грецького судна-банкрута "Free Neptune". Проте 15 членів екіпажу досі в чужому порту.

Грецьке судно, що ходить під прапором Ліберії, стало банкрутом ще півтора роки тому. Судновласник відмовився платити екіпажу і кинув моряків без палива та їжі. Моряки голодували та вимагали оплату своєї праці.

Лише завдяки Фонду допомоги морякам частині екіпажу вдалося повернутись.

Були розрубані всі піддони, які знаходились на судні. Після піддонів стали палити інші дерев'яні вироби, які можна використовувати для приготування їжі,

– згадує події на судні електромеханік Михайло Новіков.

Наразі на судні біля берегів Оману все ще знаходяться 15 українців. Вони продовжують голодування, яке почали у грудні. Моряки вимагають виконання контракту з боку грецького судновласника-банкрута. Загальна його заборгованість перед працівниками становить близько 700 тисяч доларів.

Читайте також: Туреччина припинить приймати у портах пороми з Криму