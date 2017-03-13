20:29
13 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кого
Вєсті Кремля
21:48, 11 березня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:54, сьогодні
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новини за 17:00: Насірова залишили під вартою. Підозра для мера Львова
Випуск новин
18:23, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Після 3 місяців голодування в Україну повернулись моряки грецького судна-банкрута

19:37, сьогодні 68 Читать новость на русском

В Одесу повернулись 7 моряків із грецького судна-банкрута "Free Neptune". Проте 15 членів екіпажу досі в чужому порту.

Грецьке судно, що ходить під прапором Ліберії, стало банкрутом ще півтора роки тому. Судновласник відмовився платити екіпажу і кинув моряків без палива та їжі. Моряки голодували та вимагали оплату своєї праці.

Лише завдяки Фонду допомоги морякам частині екіпажу вдалося повернутись.

Були розрубані всі піддони, які знаходились на судні. Після піддонів стали палити інші дерев'яні вироби, які можна використовувати для приготування їжі,
– згадує події на судні електромеханік Михайло Новіков.

Наразі на судні біля берегів Оману все ще знаходяться 15 українців. Вони продовжують голодування, яке почали у грудні. Моряки вимагають виконання контракту з боку грецького судновласника-банкрута. Загальна його заборгованість перед працівниками становить близько 700 тисяч доларів.

Читайте також: Туреччина припинить приймати у портах пороми з Криму

Теги: Україна Одеса Греція
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Зрозуміло про декларування доходів: хто, коли і як має прозвітувати
сьогодні, 19:15 Зрозуміло про декларування доходів: хто, коли і як має прозвітувати
Яніна Ткачук 1421
Якби в Україні були такі олігархи!
сьогодні, 18:37 Якби в Україні були такі олігархи!
Блог Соцмережі 2937
Шоу на Евровидении: язык российских СМИ – это язык войны
сьогодні, 18:30 Шоу на Евровидении: язык российских СМИ – это язык войны
Євгенія Мазур 1496
8 причин, щоб пересісти на велосипед
сьогодні, 18:00 8 причин, щоб пересісти на велосипед
Юлія Девда 712
Проти всіх: чому Туреччина
сьогодні, 17:01 Проти всіх: чому Туреччина "побила горщики" з Європою і збирається дружити з Росією
Богдан Яременко 1389
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Біатлон. Жіноча збірна України повторила досягнення чоловіків
 12 січня , 16:47
Цього тижня можуть звільнити Гонтареву
 17 жовтня 2016 , 17:08 2
МОЗ перевірить "Феофанію" через діагнози Насірова
 сьогодні , 19:55
Тиск на суд буде з обох сторін, – політолог про справу Насірова
 сьогодні , 19:52
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук