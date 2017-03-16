Після Кім Кардашьян зловмисники пограбували її сестру

Зловмисники пограбували будинок відомої моделі Кендалл Дженнер.

Як повідомили у звіті TMZ, у знаменитості вкрали дорогоцінностей на 200 тисяч доларів.

Зірка прийшла додому близько 20:00. Весь вечір вона була близько дому та не помітила нічого особливого. Коли вночі прийшла у свою спальню, то помітила, що деякі прикраси зникли.

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Поліція, яка одразу ж приїхала на виклик, не помітила слідів взлому. Підозрюваних поки теж немає. Сама Кендал Дженер інцидент поки не прокоментувала.

Нагадаємо, що восени зловмисники пограбували Кім Кардашян, старшу сестру Кендалл Дженнер. У злочинців була зброя та вони ледь не пристрелили зірку. Після цього Кім півроку перебувала у затяжній депресії та не виходила в люди.