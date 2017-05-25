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Після привселюдного ігнору Меланія Трамп вирішила помиритись з чоловіком у храмі: фото

19:09, сьогодні 1375 Читать новость на русском
Дональд Трамп і Меланія помирились
Дональд Трамп і Меланія помирились / Getty images

Дружина президента США Меланія Трамп вирішила "реабілітуватись" після того, як привселюдно проігнорувала свого чоловіка в Ізраїлі.

Під час візиту до Італії та прийому у Папи Римського Меланія Трамп таки вирішила помиритись з чоловіком.

Найкращим місцем для цього вибрала Сикстинську капелу у Ватикані.

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Getty images опублікувало фото, як президентське подружжя насолоджується розписом у папській каплиці, мило тримаючись за руки.

Дональд Трамп з Меланією у Сикстинській капелі

Дональд Трамп з Меланією у Сикстинській капелі/Getty images

Сімейство Трампів відвідало Сикстинську капелу


Сімейство Трампів відвідало Сикстинську капелу

Нагадаємо, раніше мережу облетіли кадри, як Меланія Трамп після прильоту в Ізраїль публічно проігнорувала свого чоловіка, коли той намагався взяти її за руку.

Теги: Дональд Трамп США Меланія Трамп Ватикан
Джерело: 24 Канал
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