Після розстрілу він був ще живий, – очевидець розповів про вбивство екс-директора "Укрспирту"

Про це очевидець Денис Луговой написав у своєму Facebook.

Свідок виїжджав із парковки та почув кілька пострілів. Далі він побачив чоловіка, що лежав на землі.

"Поруч була дівчина, яка намагається хоч чимось допомогти своєму знайомому. Дав вводи, порадив підкласти під голову річ, вирівняли ноги і викликали "швидку" й поліцію", – розповів очевидець.

За його словами, коли поліція прибула на місце трагедії, поранений чоловік ще подавав ознаки життя. Швидка приїхала через 15 хвилин. А коли медики підійшли до чоловіка, то лише констатували смерть

"Якби ви бачили як довго підповзає ця карета. і як довго виходив лікар з цієї машини .. Це шок .. підійшовши і перевіривши пульс вони констатувала смерть", – згадує очевидець.

Нагадаємо, вранці 30 травня у Києві невідомий з авто застрелив перехожого, поліція оголосила план "Перехоплення". Згодом ЗМІ повідомили, що вбитий чоловік був колишнім в.о. директора ДП "Укрспирт" та чинним радником директора держпідприємства Віктор Панков.