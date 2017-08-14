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Після санкцій США Москва в Україні йде ва-банк, – народний депутат

20:04, сьогодні 3754 Читать новость на русском
Інформацію про українські двигуни на північнокорейських ракетах вигадала Росія
Інформацію про українські двигуни на північнокорейських ракетах вигадала Росія / 24 Канал

Нардеп України від БПП Володимир Ар’єв натякнув, що автором інформаційного вкиду про українські двигуни на північнокорейських ракетах є Росія. Після цього восени очікується ще ціла низка спроб підірвати ситуацію в Україні.

Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.

"У спецоперації 2002 року навколо "Кольчуги" та у нинішньому вкиді щодо українських двигунів на північнокорейських ракетах, схоже, автор той самий. Тоді ці звинувачення виявилися пшиком, але мета була досягнута – Захід відвернувся від скомпрометованого Кучми, що і призвело до появи в Києві російської маріонетки Януковича на виборах-2004", – мовиться в дописі Ар’єва.

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Він зазначає, що судячи з того, що "лекала спецслужб РФ не змінилися, мета звинувачень по Північній Кореї та сама".

"Але часи і обставини інші. Нам цієї осені і наступної весни доведеться пройти ще через численну кількість інфовкидів, маніпуляцій, спроб підірвати ситуацію в країні тощо. Після запровадження Америкою нових санкцій, Москва в Україні йде ва-банк і це треба чітко усвідомити", – наголосив нардеп, додавши, що не варто забувати про те, хто найбільш зацікавлений зірвати поставки американської зброї Україні.

Нагадаємо, видання The New York Times опублікувало статтю, в якій стверджується, що успішність випробувань ракет КНДР пов'язана із використанням двигунів з українського заводу. Згодом секретар РНБО України Олександр Турчинов спростував цю інформацію.

Заступник міністра інформполітики Дмитро Золотухін заявив, що експерт Майкл Ельман, з яким поспілкувались журналісти New York Times, і який якраз розповів про причетність України до постачання ракетних двигунів КНДР, раніше працював у Росії.

Теги: Новини України Новини політики КНДР Україна – Росія Новини Росії Санкції Зброя Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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