Після щеплення школяр потрапив до реанімації

В Охтирці, що на Сумщині, школяр потрапив до реанімації після того, як йому зробили ін'єкцію проти поліомієліту.

Про це повідомляє місцеве видання Spec-kor.com.ua.

Як розповів батько другокласника, на наступний день після щеплення, у хлопчика різко піднялася температура, його почало рвати.

Після огляду у місцевій лікарні дитину перевели у Суми. Наразі хлопчик в реанімації. Він не може самостійно дихати.

І хоч точного діагнозу хлопчику ще не поставили, на ліки батьки витрачають дуже багато коштів. Тож просять про допомогу.

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Доценко Роман