Після скандалу син Порошенка у футболці "Україна" зайнявся спортом у телеефірі

Дружина Президента України Марина Порошенко вкотре провела ранкову зарядку в ефірі телеканалу "Україна". Проте цього разу перша леді України вирішила залучити до заняття спортом на ТБ трьох своїх дітей – Євгенію, Олександру та Михайла.

Так, у програмі, яка вийшла в ефір 23 травня, Марина Порошенко разом із дітьми показала, як займатися з медболом.

Зазначимо, що син Марини та Петра Порошенків Михайло був одягнений у патріотичну футболку, де чітко виднівся напис "Україна".

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Михайло разом з матір'ю Мариною Порошенко виконує спортивну вправу

Марина Порошенко з дітьми провела ранкову зарядку

Нагадаємо, журналісти опублікували фото, на яких син Порошенка Михайло позує зі своїми друзями по хіп-хопу у футболці з написом Russia.



Згодом Петро Порошенко критично висловився про футболку з написом Russia, яку одягнув йог осин Михайло.