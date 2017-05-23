Після скандалу син Порошенка у футболці "Україна" зайнявся спортом у телеефірі

Дружина Президента України Марина Порошенко вкотре провела ранкову зарядку в ефірі телеканалу "Україна". Проте цього разу перша леді України вирішила залучити до заняття спортом на ТБ трьох своїх дітей – Євгенію, Олександру та Михайла.
Так, у програмі, яка вийшла в ефір 23 травня, Марина Порошенко разом із дітьми показала, як займатися з медболом.
Зазначимо, що син Марини та Петра Порошенків Михайло був одягнений у патріотичну футболку, де чітко виднівся напис "Україна".
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Михайло разом з матір'ю Мариною Порошенко виконує спортивну вправу
Марина Порошенко з дітьми провела ранкову зарядку
Нагадаємо, журналісти опублікували фото, на яких син Порошенка Михайло позує зі своїми друзями по хіп-хопу у футболці з написом Russia.
Згодом Петро Порошенко критично висловився про футболку з написом Russia, яку одягнув йог осин Михайло.