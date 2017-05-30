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Після скандалу в Одесі Лободу запрошують з концертом в "ДНР"

12:45, сьогодні 1295 Читать новость на русском
Світлану Лободу запрошують з концертом в
Світлану Лободу запрошують з концертом в "ДНР" / tsn.ua

Прихильник бойовиків "ДНР" запропонував Світлані Лободі виступити в окупованому Донецьку, пообіцявши зібрати на концерт 100 тисяч людей.

Як відомо, 28 травня місцеві активісти не дали виступити Лободі з концертом в Одесі. Через протести організатори вирішили скасувати концерт Світлани Лободи. Врешті-решт, виконавицю з Одеси вивезли морем на катері.

Тож прихильник "русского мира" Костянтин Долгов запропонував співачці їхати до захопленого бойовиками Донецька, де на її концерт прийде 100 тисяч осіб. Відповідне відеозвернення він опублікував на своїй сторінці у YouTube.

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"Приїжджай до нас в Донецьк, ми зберемо на площі 100 тисяч осіб і разом заспіваємо наші улюблені пісні, твої пісні. Тому не можна у "рагульське минуле" – тільки вперед", – стверджує Долгов.

До слова, після скандалу з Лободою популярний український співак Іван Дорн повідомив, що його концерт в Одесі скасований.

Теги: Війна на Донбасі Одеса LifeStyle Новини Донецька Світлана Лобода Скандал
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