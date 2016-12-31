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Після висилки дипломатів оптимізму щодо покращення стосунків між США і РФ поменшало, – експерт

08:03, сьогодні 1605 Читать новость на русском
Класична ситуація часів холодної війни
Класична ситуація часів холодної війни / 24 канал

Для Сполучених Штатів Америки, які себе позиціонують як ікону демократії, будь-які спроби втручання у виборчий процес є дуже серйозним викликом. Висилка зі США 35 російських дипломатів – це не стільки рішення діючого президента Барака Обами, скільки позиція американської розвідки, яка має відповідну інформацію.

Про це сайту "24" розповів директор Центру суспільних відносин Євген Магда, коментуючи рішення Білого Дому вислати з країни 35 російських дипломатів, а також оголошення про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів.

Політолог зауважив, що Обама прямо заявив: російські дипломати займалися діяльністю, несумісною зі статусом дипломата, тобто розвідувальною діяльністю.

Для США – це логічна реакція. А для Росії – прикра ситуація, тому що Москві складно адекватно відповісти. Менше ніж за місяць президентом офіційно стане Дональд Трамп. А промовчати зараз буде непросто. Вочевидь, Москва так само вишле американських дипломатів. Росії треба показати, що вона може дати симетричну відповідь,
– зазначив експерт.

Магда нагадав, що подібні масштабні висилки дипломатів були за часів холодної війни. Крім того, під час прем’єрства Путіна в 2010 році був інцидент, коли зі США вислали 10 дипломатів.

За словами експерта, наскільки можна зрозуміти специфіку роботи американської політичної машини, навіть після приходу Трампу в Білий дім повернути російських дипломатів буде неможливо. Тим більше, що їм на виїзд виділили 72 години.

На думку Євгена Магди, ця ситуація призведе до того, що оптимізму з приводу покращення американсько-російських відносин за президентства Трампа стане менше. В світі стане більше реалізму на цю тему.

Це в класичних традиціях холодної війни. США показують Путіну. що він отримає те, до чого він прагнув своїми діями,
– наголосив політолог.

Нагадаємо, США висилають з країни 35 російських дипломатів, а також оголосили про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів. Росія у відповідь закриває у Москві англо-американську школу, де вчаться діти дипломатів.

Теги: Україна Політика Володимир Путін Новини Росії США Дональд Трамп Барак Обама
Джерело: 24 канал
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