Після втручання Порошенка Харківський тракторний завод відновлює роботу

Від завтра, 6 січня, відновлює свою роботу Харківський тракторний завод. Проблемне підприємство знову запрацює після особистого втручання президента Петра Порошенка.

Про це повідомила голова Харківської ОДА Юлія Світлична.

"Ситуація з підприємством була непроста, але після особистого втручання в це питання Президента України вона вирішена", –повідомила чиновниця.

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Нагадаємо, Харківський тракторний завод був зупинений в березні 2016 року. На початку травня ХТЗ повідомив, що СБУ провела там обшуки та вилучила фінансову та іншу документацію. Крім того, на ХТЗ була заборгованість по зарплаті – 10 мільйонів гривень.