Після Євробачення у ЄС побільшало прихильників України, – опитування

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Завдяки проведенню Євробачення кількість громадян ЄС, які хочуть бачити Україну членом союзу, зросла.
Про це повідомили в українській філії прес-служби Євробачення.
Зокрема, організатори Євробачення твердять, що 64% опитаних гостей конкурсу із країн ЄС зазначили, що тепер більше бажають бачити Україну членом єврооб’єднання.
"Абсолютна більшість опитаних – 92% – хотіли би знову повернутися до України. Опитування чітко продемонструвало кардинальну зміну у сприйнятті України. Якщо до Євробачення кожен четвертий (24%) асоціював Україну з війною, то після кількох днів у Києві "воєнна асоціація" зникла взагалі. Іноземці наголосили (34%), що тепер головна асоціація з Україною – "гостинність, чудові позитивні люди", – розповіла директорка ІСП Альона Гетьманчук.
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За словами організаторів, їхні слова базуються на даних соціологічного опитування, проведеного компанією GfK Ukraine на замовлення Інституту світової політики 9 – 13 травня. Загалом, було опитано 1060 гостей Євробачення, з яких більше половини (майже 60%) приїхали з країн-членів Євросоюзу.