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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Після заборони в Україні "Дождь" став синьо-жовтим і "заговорив" українською

19:18, сьогодні 1054 Читать новость на русском
Трансляцію
Трансляцію "Дождя" в Україні заборонили / Getty images

12 січня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь".

На сайті каналу одразу відреагували на таке неоднозначне рішення.

Після того, як увійти на головну ресурсу, з'являється банерна реклама українською і в синьо-жовтих кольорах.

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На каналі нагадують, що їхній ефір, як і раніше, можна дивитись на сайті і пропонують придбати підписку за спеціальною ціною.

На сайті також з'явився синьо-жовтий логотип зі словами "Дощ триває".

Нагадаємо, 12 січня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заборонила українським провайдерам ретранслювати російський телеканал "Дождь" за те, що вони в ефірі визнали анексований Крим російським.

Теги: Україна Новини Росії ЗМІ Медіа Анексія Криму Україна-Росія
Джерело: 24 Канал
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