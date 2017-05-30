Після заборони "ВКонтакте" українці масово реєструються у Facebook: цікава статистика

Лише за два тижні – після заборони російської соцмережі "ВКонтакте" – українська аудиторія в Facebook зросла аж на чверть.

У Facebook зареєструвалося 1,5 мільйона нових українських користувачів. Таким чином, станом на сьогодні у Facebook зареєстровано 8,3 мільйона українців, пише Watcher.

За методологією американської соцмережі, користувачами вважаються люди, які хоча б один раз протягом останніх 30 днів заходили у соцмережу.

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До слова, до введення санкції російська соцмережа "ВКонтакте" налічувала близько 20 мільйонів українських користувачів. Після блокування соцмережі в Україні, відвідуваність "ВКонтакте" скоротилась на 3,35 мільйони візитів на день. Однак, левова частка українців продовжують користуватись соцмережею.

Збільшення української аудиторії на Facebook – є прогнозованим явищем. Адже саме цю соцмережу називали найкращою альтернативою для українців. Тим паче, що Facebook – є прототипом російської соцмережі. Вже наступного дня після заборони доступу до "Вконтакте" Facebook збільшив денне охоплення на 37%.

Нагадаємо, 16 травня згідно з Указом президента Петра Порошенка в Україні заборонили соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси терміном на 3 роки. Майже одразу на сайті електронних петицій до Президента України з'явилася маса петиції з вимогами скасувати заборону російських інтернет-ресурсів.



Одні з найбільших українських провайдерів дуже оперативно почали блокувати доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте" і "Однокласники", та інших російських ресурсів, які потрапили у санкційний список.



З 22 травня один з найбільших українських провайдерів кабельного телебачення та інтернету компанія "Воля" розпочав процес блокування для своїх клієнтів "ВКонтакте" та інших російськіх ресурсів. Остаточно заблокувати доступ до цих сайтів пообіцяли до 1 червня.