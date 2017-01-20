Після затяжних новорічних канікул нардепи ще на два тижні пішли на відпочинок

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив 5-ту сесію Верховної Ради VIII скликання.

Засідання у п’ятницю розпочалось вже традиційною Годиною запитань до уряду і після цього вирішили не засиджуватись.

Спікер Андрій Парубій виголосив промову з парламентської трибуни і після цього оголосив про закриття 5-ї сесії.

Сьогодні завершується 5 сесія @verkhovna_rada Парламенту. Дякую усім народним депутатам, які сумлінно і відповідально працюють у цих стінах. — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 20 січня 2017 р.

Він похвалився, що встигла Рада за цю сесію.

На цій сесії @verkhovna_rada ухвалила-106 законів вцілому, з них 16 ратифікацій. 60 законопроектів були ухвалені у першому читанні. #рада8 — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 20 січня 2017 р.

Наступного разу нардепи зберуться аж 7 лютого, а наступного тижня депутати повинні працювати з виборцями.

До слова, лише 17 січня Верховна Рада зібралась на перше пленарне засідання після затяжних новорічно-різдвяних канікул.