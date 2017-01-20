Після затяжних новорічних канікул нардепи ще на два тижні пішли на відпочинок

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив 5-ту сесію Верховної Ради VIII скликання.
Засідання у п’ятницю розпочалось вже традиційною Годиною запитань до уряду і після цього вирішили не засиджуватись.
Спікер Андрій Парубій виголосив промову з парламентської трибуни і після цього оголосив про закриття 5-ї сесії.
Він похвалився, що встигла Рада за цю сесію.
Наступного разу нардепи зберуться аж 7 лютого, а наступного тижня депутати повинні працювати з виборцями.
До слова, лише 17 січня Верховна Рада зібралась на перше пленарне засідання після затяжних новорічно-різдвяних канікул.
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