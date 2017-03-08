Після зустрічі з Клімкіним у Держдепі США зважились на важливу заяву

Міністр закордонних справ України під час візиту до Вашингтона зустрівся з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

У Держдепі закликали всі сторони до виконання Мінських угодy, наголосивши, що санкції проти Росії продовжать діяти, пише "Інтерфакс-Україна".

Під час брифінгу у вівторок в. о. прес-секретаря Держдепартаменту Марк Тонер повідомив, що під час зустрічі з Павлом Клімкіним обговорювалися "внутрішні питання, а також наша триваюча стурбованість щодо дотримання Мінська".

Держсекретар Тіллерсон підтвердив серйозну прихильність США у відносинах з Україною,

– зазначив дипломат.

Відповідаючи на питання, чи обговорювалися на зустрічі введені санкції проти Росії, Тонер відповів: "насправді, що стосується санкцій, то вони залишаться доти, поки Росія не виконає те, що стосується і Східної України та Криму".

Minister of Foreign Affairs of #Ukraine Pavlo #Klimkin held a meeting with the U.S. Secretary of State Rex Tillerson https://t.co/E86RGagmjW pic.twitter.com/N5um8BeRmg — MFA of Ukraine ?? (@MFA_Ukraine) 7 березня 2017 р.

7 березня міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, після якої запевнив, що питання України залишається для США фундаментально важливим.