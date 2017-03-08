Після зустрічі з Клімкіним у Держдепі США зважились на важливу заяву

Міністр закордонних справ України під час візиту до Вашингтона зустрівся з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.
У Держдепі закликали всі сторони до виконання Мінських угодy, наголосивши, що санкції проти Росії продовжать діяти, пише "Інтерфакс-Україна".
Під час брифінгу у вівторок в. о. прес-секретаря Держдепартаменту Марк Тонер повідомив, що під час зустрічі з Павлом Клімкіним обговорювалися "внутрішні питання, а також наша триваюча стурбованість щодо дотримання Мінська".
Держсекретар Тіллерсон підтвердив серйозну прихильність США у відносинах з Україною,
– зазначив дипломат.
Відповідаючи на питання, чи обговорювалися на зустрічі введені санкції проти Росії, Тонер відповів: "насправді, що стосується санкцій, то вони залишаться доти, поки Росія не виконає те, що стосується і Східної України та Криму".
7 березня міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, після якої запевнив, що питання України залишається для США фундаментально важливим.