Пісня буде поміж нас: ТОП-11 несподіваних каверів на хіти безсмертного Івасюка

Сьогодні, 4 березня, Володимиру Івасюку виповнилось би 68 років. Його легендарні хіти не вмирають – вони отримують нове життя у виконанні все нових музикантів.
Журналісти сайту 24tv.ua зробили власну підбірку найкращих творінь Володимира Івасюка.
Мало хто знає, що автором музики цієї пісні у виконанні "Окену Ельзи" є саме Івасюк.
Пісні Івасюка часто звучать на популярних вокальних шоу та пісенних конкурсах.
У 2015-му цей легендарний хіт на Таймс-Сквер у Нью-Йорку виконав клезмер-бенд Golem.
Подивіться що з цього вийшло.
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