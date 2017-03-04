Пісня буде поміж нас: ТОП-11 несподіваних каверів на хіти безсмертного Івасюка

Сьогодні, 4 березня, Володимиру Івасюку виповнилось би 68 років. Його легендарні хіти не вмирають – вони отримують нове життя у виконанні все нових музикантів.

Журналісти сайту 24tv.ua зробили власну підбірку найкращих творінь Володимира Івасюка.

"Колиска вітру"

Мало хто знає, що автором музики цієї пісні у виконанні "Окену Ельзи" є саме Івасюк.

"У долі своя весна"

"Запроси мене у сни свої"

"Я піду в далекі гори"

"Пісня буде поміж нас"

Пісні Івасюка часто звучать на популярних вокальних шоу та пісенних конкурсах.

"Водограй"

"Я твоє крило"

"Мальви"

"Капелюх"

"Червона рута"

У 2015-му цей легендарний хіт на Таймс-Сквер у Нью-Йорку виконав клезмер-бенд Golem.

Подивіться що з цього вийшло.

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