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Пісня буде поміж нас: ТОП-11 несподіваних каверів на хіти безсмертного Івасюка

16:35, сьогодні 734 Читать новость на русском
Івасюк живий у своїх вічних піснях
Івасюк живий у своїх вічних піснях

Сьогодні, 4 березня, Володимиру Івасюку виповнилось би 68 років. Його легендарні хіти не вмирають – вони отримують нове життя у виконанні все нових музикантів.

Журналісти сайту 24tv.ua зробили власну підбірку найкращих творінь Володимира Івасюка.

"Колиска вітру"

Мало хто знає, що автором музики цієї пісні у виконанні "Окену Ельзи" є саме Івасюк.

"У долі своя весна"

"Запроси мене у сни свої"

"Я піду в далекі гори"

"Пісня буде поміж нас"

Пісні Івасюка часто звучать на популярних вокальних шоу та пісенних конкурсах.

"Водограй"

"Я твоє крило"

"Мальви"

"Капелюх"

"Червона рута"

У 2015-му цей легендарний хіт на Таймс-Сквер у Нью-Йорку виконав клезмер-бенд Golem.

Подивіться що з цього вийшло.

Дивіться також: Вічна музика та спротив радянській системі: яким пам'ятають Івасюка

Теги: LifeStyle Україна Музика Культура
Джерело: 24 Канал
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