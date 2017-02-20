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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Питання Євромайдану, "радикальні" виключення та відставка Гройсмана: про що домовилися депутати

22:42, сьогодні 690 Читать новость на русском

Голови фракцій Верховної Ради на погоджувальній Раді традиційно були доволі активними. І встигли багато тем обговорити, щоб було чим зайнятися на пленарному тижні.

Розпочали з хвилини мовчання на вшанування Героїв Небесної Сотні. Після цього голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав віддати належне і тим, хто отримав поранення під час Революції Гідності.

Надати статус інваліда війни громадянам, які стали інвалідами внаслідок поранень та ушкоджень на Майдані,
– звернувся до депутатів Парубій.

До "майданівських" законів, з яких планують розпочати сесійний тиждень, президентська фракція запропонувала ще один – про надання території в центрі Києва музею Революції гідності.

Читайте також: Чому Національному музею Революції Гідності не знайшлося місце в Києві

А от піаритись на цій темі – ницо, натякнув на недільну сутичку прихильників блокади з правоохоронцями Ігор Гринів.

Депутатський мандат дає право на прийняття законів, а не на беззаконне побиття правоохоронців чи блокування залізниці,
– заявив Ігор Гринів.

До критики блокади і вчорашніх дій її прихильників приєдналися "Народний фронт" і "Опозиційний блок".

Цілком зрозуміло чому влада і її начебто офіційна опозиція проти блокади, кажуть у "Самопомочі". Та виявила ряд тіньових схем, на якій спільно наживаються удавані опоненти. І вкотре наполягають на включення в порядок денний закону, який надасть чіткий статус неконтрольованим зараз територіям.

Блокада показала усім нам як економічно колонізується держава, торгуючи з тимчасово окупованою територією тротилом, селітрою, хімією. Вугілля лише невеличка частина цього всього. Це що, боротьба за українську незалежність і декомунізація?
– задається питання голова фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олег Березюк.

А от Ляшко – ні вашим, ні нашим. Боротьбу з контрабандою – підтримує, проте блокаду в цілому – ні. Зате дає пораду – виписати, що можна вивозити з ОРДЛО, а що ні.

У нього від сьогодні власна блокада. Її оголошують своєму однопартійцю Артеменку. Через його план у розв'язанні конфлікту на Донбасі.

А от Тимошенко хоче позбавити робочого місця прем'єра. Її обурює, що Парубій не зареєстрував відповідну постанову.

Читайте також: Задля відставки Гройсмана Тимошенко звернеться до суду

Загалом цього тижня депутати планують зайнятись агросектором. У четвер – правоохоронними питаннями та банківською сферою. І нарешті ухвалити розклад на 6-ту сесію. Після двох тижнів роботи комітети лише тепер спромоглись надати свої пропозиції спікеру.

Автор: Олександра Ревуцька
Теги: Політика Україна Верховна Рада Радикальна партія Народний фронт Блок Петра Порошенка Самопоміч Опозиційний блок ВО Батьківщина
Джерело: 24 Канал
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