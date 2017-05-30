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Питанням імпорту російських добрив в Україну може зайнятися РНБО, – ЗМІ

14:50, сьогодні 102 Читать новость на русском
Мінеральних добрива
Мінеральних добрива / rbc.ua

Схоже, Кабмін недооцінює згубність ситуації в хімічній промисловості.

Український виробник мінеральних добрив "впав у кому", поки українська влада "всілякими кулуарними рішеннями і маневрами" створювали "сприятливий клімат" для російських виробників мінеральних добрив на вітчизняному ринку. Мова йде про ринок азотних мінеральних добрив об'ємом 900 млн доларів на рік, говориться в статті "Тінь від закритих дверей" у виданні "Бізнес" від 29 травня.

Нагадаємо, 18 травня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) прийняла рішення про поновлення антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив з Російської Федерації. П'ятирічне антидемпінгове мито на поставку карбаміду і карбамідно-аміачної суміші (КАС) з Росії в розмірі 31,84%, за даними видання, почала діяти 21 травня.

"Але, схоже, Кабмін недооцінює згубність ситуації в хімпромі і може взагалі обнулити всі діючі мита на мінеральні добрива незалежно від країни-виробника, підтримавши 18 травня відповідний законопроект", – йдеться в статті.

Автор матеріалу зазначає, що 28 квітня в парламенті був зареєстрований законопроект "Про внесення змін до закону України "Про Митний тариф України".

У пояснювальній записці до документа Російська Федерація згадується як країна-агресор, що не заважає законотворцям запропонувати обнулити ставки митних зборів на всі види міндобрив, що ввозяться в Україну, незалежно від країни-виробника,
– пише автор.

Наголошується, що 18 травня ініціативу щодо обнулення мит підтримав Кабмін і Тарас Кутовий, який нещодавно подав у відставку з посади міністра агрополітики.

"Цей законопроект, якщо він буде прийнятий, як стверджують експерти, призведе до монополізму російських хіміків в Україні", – йдеться в статті.

Автор статті також допускає, що питання імпорту російських добрив на український ринок незабаром може стати предметом особливої уваги не тільки Мінекономрозвитку, Мінагрополітики і МКМТ, але і українських силових органів, включаючи РНБО.

Днями народний депутат України Дмитро Тимчук опублікував дані, згідно з якими найбільший постачальник азотних добрив в Україну — російська корпорація "Єврохім", є також одним з ключових постачальників мінеральних добрив в невизнану "ДНР". Як виявилося, "Єврохім", підконтрольний близькій російському президенту олігарху Андрію Мельниченку, спокійно здійснює кооперацію з "ДНР",
– пише автор.

Він зазначає, що, таким чином, вся історія з імпортом російських мінеральних добрив в Україну "заграла в дещо іншому світлі".

"Тепер вже чиновникам Мінекономрозвитку необхідно буде пояснити, яким чином російська компанія, яка є важливим елементом у ланцюжку матеріального забезпечення ОРДЛО, у першому півріччі 2017 р. отримала найбільш сприятливі умови для збуту свого товару на українському ринку", – пише журналіст.

"В хімічній галузі склалася ситуація, при якій діями українських чиновників найважливіша індустрія, що дає 8% ВВП, доведена до межі розвалу. Чи понесе хтось відповідальність за це? — питання, як завжди, відкрите", – додав він.

Автор також підкреслив, що антидемпінгові заходи щодо мінеральних добрив з РФ були встановлені Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі 27 грудня 2016 р., а у дію повинні були вступити з 1 березня 2017 р.

У лютому цього року МКМТ призупинила дію свого рішення, апелюючи до інформації Мінагрополітики щодо того, що національні інтереси вимагають припинення антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив російського виробництва.

"Тут слід розібратися, національні інтереси якої країни в даному випадку відстоювало Мінагрополітики? Справа в тому, що з 13 лютого по 1 липня українські аграрії купують добрива на весняну і осінню посівні. Припинивши своє рішення, МКМТ самий "гарячий" сезон відкрила ринок російським виробникам. За попередніми оцінками, за кілька місяців роботи в 2017 р. росіяни наростили свою частку на ринку мінеральних добрив до 50-60%, що суттєво вдарило по українському виробнику", – наголошується в публікації.

Відзначимо, за даними ЗМІ, російські виробники добрив за перші 4 місяці 2017 року вивезли з України близько ста млн доларів.

Теги: Кабінет Міністрів України РНБО Міністерство економічного розвитку і торгівлі імпорт Законодавство
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