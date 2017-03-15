08:57
15 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Колонізація Марсу по-російськи. Медведєв заліг на дно
Вєсті Кремля
00:02, сьогодні
Вєсті.UA. Неочікуваний безвіз від Гройсмана. Біблійна історія Насірова
Вєсті.UA
21:31, 14 березня
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, сьогодні
Підсумковий випуск новин за 21:00: Боротьба з
Випуск новин
23:31, 14 березня
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Південна Корея визначилась з датою дострокових президентських виборів

08:26, сьогодні 28 Читать новость на русском
Позачергові президентські вибори у Південній Кореї відбудуться 9 травня
Позачергові президентські вибори у Південній Кореї відбудуться 9 травня / Getty images

Дострокові вибори президента Південної Кореї призначені на 9 травня.

Про це інформує AP.

Згідно з законодавством Південної Кореї дострокові президентські вибори мають відбутись впродовж 60 днів після того, як Конституційний суд визнав законним імпічмент президента країни Пак Кин Хе.

Рішення про законність імпічменту суд виніс 10 березня.

Наразі обов’язки президента Південної Кореї виконує прем'єр-міністр країни Хван Ге Ан.

Нагадаємо, у грудні 2016 депутати парламенту Південної Кореї проголосували за імпічмент президентки Пак Кин Хе. Її звинувачують у причетності до гучного корупційного скандалу. Це вперше у Кореї відбувся імпічмент демократично вибраного лідера країни.

Теги: Політика Південна Корея
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Як осучаснити Київ та зробити його привабливим для туристів
сьогодні, 08:04 Як осучаснити Київ та зробити його привабливим для туристів
Володимир Гук 220
Як скандал Туреччина – ЄС вплине на подальшу долю України
14 березня, 22:02 Як скандал Туреччина – ЄС вплине на подальшу долю України
Анастасія Ковач-Петрушенко 1713
Уже скоро: перспективи та головні ризики безвізу з ЄС для українців
14 березня, 20:00 Уже скоро: перспективи та головні ризики безвізу з ЄС для українців
Анна Косинська 2261
Судний день Насірова: чого варто очікувати від української Феміди
14 березня, 19:00 Судний день Насірова: чого варто очікувати від української Феміди
Інна Жолобович 2234
Візитка Яроша чи Семенченка? Тест про українських добровольців
14 березня, 18:15 Візитка Яроша чи Семенченка? Тест про українських добровольців
1706
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Хто поплатиться через декларації: стали відомі прізвища депутатів, яких викрила ГПУ
 17 листопада 2016 , 23:10 7
Блокада торгівлі з окупантами. З’явився перший редут на маріупольському напрямку
 25 лютого , 20:52
Скільки українських бійців загинуло з початку року на Донбасі: сумна статистика
 7 лютого , 13:07
В Сумах затримали студенток, які працювали повіями "задля розваги"
 11 січня , 20:05
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук