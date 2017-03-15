Південна Корея визначилась з датою дострокових президентських виборів

Дострокові вибори президента Південної Кореї призначені на 9 травня.

Про це інформує AP.

South Korea to hold an election on May 9th to choose a successor for ousted President Park Geun-hye. https://t.co/MhNDc2R6ZV — The Associated Press (@AP) 15 березня 2017 р.

Згідно з законодавством Південної Кореї дострокові президентські вибори мають відбутись впродовж 60 днів після того, як Конституційний суд визнав законним імпічмент президента країни Пак Кин Хе.

Рішення про законність імпічменту суд виніс 10 березня.

Наразі обов’язки президента Південної Кореї виконує прем'єр-міністр країни Хван Ге Ан.

Нагадаємо, у грудні 2016 депутати парламенту Південної Кореї проголосували за імпічмент президентки Пак Кин Хе. Її звинувачують у причетності до гучного корупційного скандалу. Це вперше у Кореї відбувся імпічмент демократично вибраного лідера країни.