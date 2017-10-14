Південне узбережжя Мексики сколихнув землетрус

Мексику атакує черговий землетрус магнітудою 5,4 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомила Геологічна служба США, передає "РИА Новости".

Епіцентр стихії був у штаті Оахака, що на півдні країни. Найсильніші поштовхи зафіксували в 9 кілометрах від міста Сан-Діонісіо-дель-Мар. Осередок землетрусу був на глибині 59,5 кілометрів.

Відомо, що стихія сколихнула Мексику 13 жовтня о 19:20 (за місцевим часом). Наразі влада країни не повідомляє про жертв чи потерпілих. Також відсутня інформація щодо кількості пошкоджених будинків чи іншого майна.

Нагадаємо, що руйнівний землетрус, який сколихнув Мексику 19 вересня, забрав життя щонайменше 295 людей. Внаслідок стихії десятки будинків обвалилися.