10:26
14 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. CNN захворів
Вєсті Кремля
22:03, 13 жовтня
Вєсті.UA. Борщ Порошенка. Гройсман зварювальник
Вєсті.UA
19:41, 13 жовтня
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Випуск новин за 22:00: Акція в Угорщині. Підняття пенсій
Випуск новин
23:16, 13 жовтня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Південне узбережжя Мексики сколихнув землетрус

09:54, сьогодні 89
Землетрус в Мексиці
Землетрус в Мексиці / Цензор.net

Мексику атакує черговий землетрус магнітудою 5,4 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомила Геологічна служба США, передає "РИА Новости".

Епіцентр стихії був у штаті Оахака, що на півдні країни. Найсильніші поштовхи зафіксували в 9 кілометрах від міста Сан-Діонісіо-дель-Мар. Осередок землетрусу був на глибині 59,5 кілометрів.

Відомо, що стихія сколихнула Мексику 13 жовтня о 19:20 (за місцевим часом). Наразі влада країни не повідомляє про жертв чи потерпілих. Також відсутня інформація щодо кількості пошкоджених будинків чи іншого майна.

Нагадаємо, що руйнівний землетрус, який сколихнув Мексику 19 вересня, забрав життя щонайменше 295 людей. Внаслідок стихії десятки будинків обвалилися.

Теги: Мексика Землетрус Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
День захисника України: як змінювалося ставлення українців до воїнів УПА і СРСР
сьогодні, 09:01 День захисника України: як змінювалося ставлення українців до воїнів УПА і СРСР
444
Будни
сьогодні, 08:15 Будни "ЛНР": уходят те, кто не выдержал системы
Ольга Черненко 1303
Независимость Каталонии: что происходит в Испании
13 жовтня, 23:00 Независимость Каталонии: что происходит в Испании
Іван Яковина 880
Закон о реинтеграции Донбасса – и форма, и содержание не соответствуют правде
13 жовтня, 22:01 Закон о реинтеграции Донбасса – и форма, и содержание не соответствуют правде
Наталя Ромашова 1766
Кому заважає Уляна Супрун
13 жовтня, 21:00 Кому заважає Уляна Супрун
Тетяна Мартинюк 758
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня , 11:52
Банкноту номіналом 1000 гривень вже надрукували: є інформація, хто на ній зображений
 29 травня , 12:36
На Херсонщині нова дамба постачатиме воду в Крим тільки після деанексії
 30 квітня , 09:53
Оголена активістка FEMEN влаштувала "виставу" на постаменті Леніна
23 серпня , 10:12
Незвичайна канатна дорога працює на Прикарпатті
 15 серпня , 09:55
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук