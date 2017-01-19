Пивна йога. Німці придумали, як поєднати корисне з приємним

Берлінські тренери придумали новий напрямок йоги під час якого можна пити пиво. Свої курси вони так і назвали BierYoga.

"Пивна йога - це весело, але це не жарт", – йдеться на сайті BierYoga. Під час занять пиво п’ють, а пляшку використовують під час деяких вправ. "Порушення, яке приносить вживання пива, можна успішно поєднувати з фізичними вправами. Це незвичайний, але вкрай підбадьорливий коктейль", – кажуть творці BierYoga. Цей напрямок вже вийшов за межі Німеччини. Наразі пивною йогою" активно займаються в Австралії. Дивіться також: Катання на лижах уночі: ефектне відео

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