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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Пивна йога. Німці придумали, як поєднати корисне з приємним

14:20, сьогодні 1056 Читать новость на русском
"Це весело, але це не жарт" / bieryoga.de

Берлінські тренери придумали новий напрямок йоги під час якого можна пити пиво. Свої курси вони так і назвали BierYoga.

"Пивна йога - це весело, але це не жарт", – йдеться на сайті BierYoga.

Під час занять пиво п’ють, а пляшку використовують під час деяких вправ.

"Порушення, яке приносить вживання пива, можна успішно поєднувати з фізичними вправами. Це незвичайний, але вкрай підбадьорливий коктейль", – кажуть творці BierYoga.

Цей напрямок вже вийшов за межі Німеччини. Наразі пивною йогою" активно займаються в Австралії.

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Теги: LifeStyle алкоголь Здорове життя
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